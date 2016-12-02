Regionale Richtpläne
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Teilrevision regionaler Richtplan 2026, Öffentliche AuflageDie Anträge des RWU-Vorstands vom 28. Januar 2026 werden nach § 7 PBG (Planungs- und Baugesetz) vom 13. Februar 2026 bis 13. April 2026 öffentlich aufgelegt. Die Dokumente umfassen den Richtplantext und die Richtplankarten. Der Erläuterungsbericht mit dem Beilagenbericht dient zusätzlich der Information.
Die Richtplandokumente finden Sie hier:
Teilrevision regionaler Richtplan 2022, Verabschiedung durch DelegiertenversammlungDie Delegiertenversammlung vom 28. Juni 2023 hat die Teilrevision 2022 zu Handen der Festsetzung durch den Regierungsrat verabschiedet.
Die Richtplandokumente finden Sie hier:
Teilrevision regionaler Richtplan 2019 - Festsetzung des Richtplanpakets durch den RegierungsratDer Regierungsrat setzte am 17. November 2021 (RRB Nr. 1302/2021) den regionalen Richtplan Winterthur und Umgebung fest. Entgegen dem Beschluss der Delegiertenversammlung der RWU vom 26. Juni 2019 wurden diverse Punkte nicht festgesetzt. Diese Punkte werden in der amtlichen Publikation einzeln aufgeführt.
Die festgesetzten Richtplandokumente finden Sie hier:
Gesamtrevision des regionalen Richtplans 2016 - Festsetzung des Richtplanpakets durch den RegierungsratDer Regierungsrat setzte am 9. November 2016 (RRB Nr. 1071/2016) den regionalen Richtplan Winterthur und Umgebung fest. Entgegen dem Beschluss der ausserordentlichen Delegiertenversammlung der RWU vom 16. März 2016 wurden diverse Punkte nicht festgesetzt. Diese Punkte werden in der amtlichen Publikation einzeln aufgeführt.
Die festgesetzten Richtplandokumente finden Sie hier:
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Teilrevision regionaler Richtplan 2013/14, Siedlung und VerkehrGemäss Beschluss der Delegiertenversammlung vom 25. Juni 2014, festgesetzt mit Regierungsratsbeschluss Nr. 1123 vom 28. Oktober 2014.
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Teilrevision regionaler Richtplan 2012, VerkehrGemäss Beschluss der Delegiertenversammlung vom 26.3.2012, festgesetzt mit Regierungsbeschluss Nr. 1032 vom 3.10.2012.
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Teilrevision regionaler Richtplan 2011 - Vergärungsanlage RietBetrieb für das Behandeln und Rezyklieren von Siedlungs- und Betriebsabfällen, Mühle H., Riet, Neftenbach, gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung vom 22.6.2011, festgesetzt mit Regierungsbeschluss Nr. 1278 vom 26.10.2011.
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Teilrevision regionaler Richtplan 2009 - Reitplatz
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Änderungen im regionalen Richtplan ab 1997
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Gesamtrevision 1997