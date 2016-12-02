Regionale Richtpläne

Teilrevision regionaler Richtplan 2026, Öffentliche Auflage

Die Anträge des RWU-Vorstands vom 28. Januar 2026 werden nach § 7 PBG (Planungs- und Baugesetz) vom 13. Februar 2026 bis 13. April 2026 öffentlich aufgelegt. Die Dokumente umfassen den Richtplantext und die Richtplankarten. Der Erläuterungsbericht mit dem Beilagenbericht dient zusätzlich der Information.

Die Richtplandokumente finden Sie hier:

Teilrevision regionaler Richtplan 2022, Verabschiedung durch Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung vom 28. Juni 2023 hat die Teilrevision 2022 zu Handen der Festsetzung durch den Regierungsrat verabschiedet. 

Die Richtplandokumente finden Sie hier:

Teilrevision regionaler Richtplan 2019 - Festsetzung des Richtplanpakets durch den Regierungsrat

Der Regierungsrat setzte am 17. November 2021 (RRB Nr. 1302/2021) den regionalen Richtplan Winterthur und Umgebung fest. Entgegen dem Beschluss der Delegiertenversammlung der RWU vom 26. Juni 2019 wurden diverse Punkte nicht festgesetzt. Diese Punkte werden in der amtlichen Publikation einzeln aufgeführt.

Die festgesetzten Richtplandokumente finden Sie hier:  

Gesamtrevision des regionalen Richtplans 2016 - Festsetzung des Richtplanpakets durch den Regierungsrat

Der Regierungsrat setzte am 9. November 2016 (RRB Nr. 1071/2016) den regionalen Richtplan Winterthur und Umgebung fest. Entgegen dem Beschluss der ausserordentlichen Delegiertenversammlung der RWU vom 16. März 2016 wurden diverse Punkte nicht festgesetzt. Diese Punkte werden in der amtlichen Publikation einzeln aufgeführt.

Die festgesetzten Richtplandokumente finden Sie hier: Teilinkraftsetzung Die Gesamtüberarbeitung des regionalen Richtplans Winterthur und Umgebung wurde mit RRB Nr. 1071/2016 vom 9. November 2016 festgesetzt. Gegen diesen Entscheid gingen zwei Beschwerden beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich ein. Gemäss den Rechtsbegehren der Stadt Winterthur und des VCS sei die Nichtfestsetzung der Fusswege für den Alltagsverkehr (Dispositivziffer III Spiegelstrich 5) aufzuheben und der Regierungsrat des Kantons Zürich zu verpflichten, den regionalen Richtplan auf dem Gebiet der Stadt Winterthur mit regionalen Fusswegverbindungen festzusetzen. Auf die Beschwerde des VCS trat das Verwaltungsgericht nicht ein. Gemäss Rechtsbegehren der Stadt Winterthur sei das Verfahren zu sistieren, bis eine der Parteien dessen Fortsetzung verlange. Auf Antrag der Baudirektion hat der Abteilungspräsident der 3. Abteilung des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich am 11. April 2017 verfügt: «Es wird festgestellt, dass der Beschluss des Regierungsrats des Kantons Zürich Nr. 1071 vom 9. November 2016 mit Ausnahme von Dispositivziffer III Spiegelstrich 5 in Rechtskraft erwachsen ist. Die Baudirektion wird eingeladen, die Teilinkraftsetzung in den dafür vorgesehenen Publikationsorganen zu publizieren.»
 

Teilrevision regionaler Richtplan 2013/14, Siedlung und Verkehr

Gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung vom 25. Juni 2014, festgesetzt mit Regierungsratsbeschluss Nr. 1123 vom 28. Oktober 2014.
 

Teilrevision regionaler Richtplan 2012, Verkehr

Gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung vom 26.3.2012, festgesetzt mit Regierungsbeschluss Nr. 1032 vom 3.10.2012.
  • Reitweg Zell-Turbenthal
  • Aufhebung Umfahrung Kollbrunn
  • Erholungsparkplatz Eschenberg
  • Verlegung Radwege Winterthur
  • Verlegung Wanderweg Illnau

Teilrevision regionaler Richtplan 2011 - Vergärungsanlage Riet

Betrieb für das Behandeln und Rezyklieren von Siedlungs- und Betriebsabfällen, Mühle H., Riet, Neftenbach, gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung vom 22.6.2011, festgesetzt mit Regierungsbeschluss Nr. 1278 vom 26.10.2011.

Teilrevision regionaler Richtplan 2009 - Reitplatz

Änderungen im regionalen Richtplan ab 1997

Gesamtrevision 1997