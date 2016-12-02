Regionale Richtpläne

Teilrevision regionaler Richtplan 2011 - Vergärungsanlage Riet Betrieb für das Behandeln und Rezyklieren von Siedlungs- und Betriebsabfällen, Mühle H., Riet, Neftenbach, gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung vom 22.6.2011, festgesetzt mit Regierungsbeschluss Nr. 1278 vom 26.10.2011. Festlegung Vergärungsanlage Riet

Erläuterung Vergärungsanlage Riet

Teilrevision regionaler Richtplan, Versorgung und Entsorgung